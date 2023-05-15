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Волков Павел Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1911

Дата смерти

28.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911

Отец: Волков Семён

Мать: Волкова Наталья

Рождение ребёнка
03.12.1946

Дочь: Волкова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: Волкова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Анна Дмитриевна

Смерть
28.12.1974