Волков Павел Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1911
Дата смерти28.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911
Отец: Волков Семён
Мать: Волкова Наталья
Рождение ребёнка
03.12.1946
Дочь: Волкова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: Волкова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1974