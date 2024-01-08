Жаворонков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонков Иван

Жаворонков Иван

Место рождения

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

08.09.1864

Дата смерти

20.04.1865

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1864

Отец: Жаворонков Яков

Мать: Жаворонкова Пелагея

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
20.04.1865
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close