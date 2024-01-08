Жаворонков Иван
Место рожденияс. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения08.09.1864
Дата смерти20.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1864
Отец: Жаворонков Яков
Мать: Жаворонкова Пелагея
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
20.04.1865
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния