(Румянцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1921
Сын: Сотский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сотский Михаил Петрович
Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вологодская Вера Михайловна
Отец ребёнка: Сотский Михаил Петрович