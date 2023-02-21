(Румянцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Румянцева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1921

Сын: Сотский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сотский Михаил Петрович

Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вологодская Вера Михайловна

Отец ребёнка: Сотский Михаил Петрович

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