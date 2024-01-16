Безверхова Серафима Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхова Серафима Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Артём Антонович

Джамбул, Жетисайский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
24.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Артём Антонович

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Артём Антонович

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безверхий Артём Антонович

Смерть
Неизвестно
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