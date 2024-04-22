Минаева (Кулябина) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кулябин Сергей Антипович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Замахина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Минаев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1916
Дочь: Минаева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
?.10.1918
Дочь: Минаева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1924
Дочь: Минаева Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Минаева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермилова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая детским садом в совхозе «Пролетарская культура»
Смерть
Неизвестно