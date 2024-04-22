Минаева (Кулябина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Кулябина) Елена Сергеевна

Место рождения

Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кулябин Сергей Антипович

Мать: не указана

Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Замахина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Минаев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.1916

Дочь: Минаева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
?.10.1918

Дочь: Минаева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1924

Дочь: Минаева Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Минаева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермилова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Андрей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Заведующая детским садом в совхозе «Пролетарская культура»
Смерть
Неизвестно
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