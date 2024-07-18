Тихон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1833
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1833
Отец: Афанасий Андреевич
Мать: Матрена Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
15.02.1855
Дочь: Марья Тихоновна
Мать ребёнка: Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
27.10.1865
Сын: Лазарь Тихонович
Мать ребёнка: Матрона Терентьевна
Смерть
1866