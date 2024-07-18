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Тихон Афанасьевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.06.1833

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1833

Отец: Афанасий Андреевич

Мать: Матрена Ермолаева

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Терентьевна

Рождение ребёнка
15.02.1855

Дочь: Марья Тихоновна

Мать ребёнка: Матрона Терентьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1865

Сын: Лазарь Тихонович

Мать ребёнка: Матрона Терентьевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1866

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