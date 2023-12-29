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Философов Михайла Яковлев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Философов Яков Семенов

Мать: Философова Палагея Константинова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
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