Философов Михайла Яковлев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Vladimir, Vladimir Oblast Russia