Парсаева Яналче Парсаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1940
Дочь: Фазылова Алиса Фазыловна
Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич
Рождение ребёнка
14.11.1944
Дочь: Пазаева Римма Фазыловна
Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич
Рождение ребёнка
18.07.1947
Сын: Фазылов Алйгуза Фазылович
Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич
Рождение ребёнка
12.02.1957
Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич
Рождение ребёнка
20.02.1959
Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич
Смерть
24.06.1994