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Парсаева Яналче Парсаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1940

Дочь: Фазылова Алиса Фазыловна

Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич

Рождение ребёнка
14.11.1944

Дочь: Пазаева Римма Фазыловна

Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич

Рождение ребёнка
18.07.1947

Сын: Фазылов Алйгуза Фазылович

Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Пазаев Сайпан Пазаевич

Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич

Рождение ребёнка
20.02.1959

Сын: Пазаев Борис Пазаевич

Отец ребёнка: Пазаев Фазыл Пазаевич

Смерть
24.06.1994