Кальченко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1976
Дата смерти04.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976
Отец: Кальченко Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.2014