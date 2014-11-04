Кальченко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1976

Дата смерти

04.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976

Отец: Кальченко Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2014