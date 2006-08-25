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Чикалина Ирина Алексеевна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

25.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2006

Отец: Чикалин Алексей Александрович

Мать: Чикалина Ирина Викторовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край