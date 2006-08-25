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Чикалина Ирина Алексеевна
Чикалина Ирина Алексеевна
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Место рождения
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
Дата рождения
25.08.2006
Пол
Женский
Отец
Чикалин Алексей Александрович
1972 г.р.
Мать
Чикалина (Ильченко) Ирина Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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ИЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2006
Отец:
Чикалин Алексей Александрович
Мать:
Чикалина Ирина Викторовна
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
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