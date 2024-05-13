Малевицкий Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малевицкий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малевицкая) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: (Грекова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малевицкий Никита Михайлович

Мать ребёнка: (Грекова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малевицкая) Нина Михайловна

Мать ребёнка: (Грекова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грекова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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