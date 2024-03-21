Медведева Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко (Медведева) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.1977
Сын: Медведев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Алексеевич