Стефаров Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1852
Сын: Стефаров Леонтий Прокофьевич
Мать ребёнка: Стефарова Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стефаров Аким Прокофьевич
Мать ребёнка: Стефарова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Стефаров Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Стефарова Мария
Рождение ребёнка
1868
Сын: Стефаров Стефан Прокофьевич
Мать ребёнка: Стефарова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище