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Стефаров Прокофий Иванович

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Стефаров Иван Христофорович

Мать: Стефаров Аксинья Филипповна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Стефаров Леонтий Прокофьевич

Мать ребёнка: Стефарова Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стефаров Аким Прокофьевич

Мать ребёнка: Стефарова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Стефаров Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Стефарова Мария

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Стефаров Стефан Прокофьевич

Мать ребёнка: Стефарова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Акулина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище
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