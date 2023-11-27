Зольдин Борис Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольдин Борис Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1935

Сын: Зольдин Семён Борисович

Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зольдин Израиль Борисович

Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.02.1938

Сын: Зольдин Мордха Мордха/Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна

Черкассы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольдина Бруха Мордуховна

Смерть
1941
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