Зольдин Борис Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1935
Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зольдин Израиль Борисович
Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна
Рождение ребёнка
04.02.1938
Сын: Зольдин Мордха Мордха/Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Зольдина Бруха Мордуховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941