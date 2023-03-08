Маланченко (Окушко) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1988
Отец: Окушко Анатолий Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.09.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
14.07.2016
Муж: скрыто настройками приватности
Гомель, Гомельская область