Маланченко (Окушко) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланченко (Окушко) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1988

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1988

Отец: Окушко Анатолий Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.09.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
14.07.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Гомель, Гомельская область
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