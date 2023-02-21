Лохвицкая Евфросинья
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шнитникова Лидия
Отец ребёнка: Лохвицкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохвицкий Сергей
Отец ребёнка: Лохвицкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоби Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Лохвицкий Николай
Российская империя
Смерть
Неизвестно