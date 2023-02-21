Лохвицкая Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛохвицкая Евфросинья

Лохвицкая Евфросинья

avatar

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шнитникова Лидия

Отец ребёнка: Лохвицкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохвицкий Сергей

Отец ребёнка: Лохвицкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоби Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Лохвицкий Николай

Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close