Козлова Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Козлов Михайло Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козлов Павел Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Козлова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Дмитриевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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