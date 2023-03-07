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Севастьян Михайлов

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Михаил Никифоров

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Феонья Севастьянова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Дарья Севастьянова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Севастьянова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
на момент ревизии 1850 г. возраст 3 месяца
Рождение ребёнка
13.02.1858 ст.

Сын: Михаил Севастьянов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1858

Жена: Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно
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