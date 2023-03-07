Севастьян Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Михаил Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Феонья Севастьянова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Дарья Севастьянова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Севастьянова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
на момент ревизии 1850 г. возраст 3 месяца
Рождение ребёнка
13.02.1858 ст.
Сын: Михаил Севастьянов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
До 1858
Жена: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно