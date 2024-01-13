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Ромахин Никифор Григорьевич

Место рождения

Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1843

Отец: Ромахин Григорий Федорович

Мать: Ромахина Васса Харитоновна

Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1871

Сын: Ромахин Кондрат Никифорович

Мать ребёнка: Ромахина Софья Ивановна

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ромахин Константин Никифорович

Мать ребёнка: Ромахина Софья Ивановна

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромахина Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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