Ромахин Никифор Григорьевич
Место рожденияЛопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Дата рождения28.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1843
Лопва(Матвиева), Юрлинская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1871
Сын: Ромахин Кондрат Никифорович
Мать ребёнка: Ромахина Софья Ивановна
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Ромахин Константин Никифорович
Мать ребёнка: Ромахина Софья Ивановна
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромахина Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно