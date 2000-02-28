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Ледяев Матвей Григорьевич
Ледяев Матвей Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2000
Пол
Мужской
Отец
Ледяев Григорий Викторович
1982 г.р.
Мать
Султанова Эльвира Мавлявиевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2000
Отец:
Ледяев Григорий Викторович
Мать:
Султанова Эльвира Мавлявиевна
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