Глушкова (Киселёва) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселёв Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Муж: Глушков Степан
Рождение ребёнка
23.09.1885
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Глушков Степан
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Глушков Семен
Отец ребёнка: Глушков Степан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Глушков Егор
Отец ребёнка: Глушков Степан
Рождение ребёнка
1891
Сын: Глушков Андрей
Отец ребёнка: Глушков Степан
Смерть
Неизвестно