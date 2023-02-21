Глушкова (Киселёва) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Киселёва) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселёв Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Глушков Степан

Рождение ребёнка
23.09.1885

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Глушков Степан

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Глушков Семен

Отец ребёнка: Глушков Степан

Рождение ребёнка
1890

Сын: Глушков Егор

Отец ребёнка: Глушков Степан

Рождение ребёнка
1891

Сын: Глушков Андрей

Отец ребёнка: Глушков Степан

Смерть
Неизвестно
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