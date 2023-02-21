Мануилова (Самоцветова) Светлана Семеновна
Место рожденияпоселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Дата рождения03.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960
поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Мануилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович
Рождение ребёнка
14.08.1986
Дочь: Мануилова Нина Александровна
Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович
Рождение ребёнка
06.06.1993
Дочь: Мануилова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно