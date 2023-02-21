Мануилова (Самоцветова) Светлана Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануилова (Самоцветова) Светлана Семеновна

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Место рождения

поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области

Дата рождения

03.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960

Отец: Самоцветов Семен Владимирович

Мать: Самоцветова Нина Яковлевна

поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Мануилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович

Рождение ребёнка
14.08.1986

Дочь: Мануилова Нина Александровна

Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович

Рождение ребёнка
06.06.1993

Дочь: Мануилова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Мануилов Александр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануилов Александр Иосифович

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