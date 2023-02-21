Вульф Якоб Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульф Якоб Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вульф Георг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Вульф Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Якобовна

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Христина Якобовна

Мать ребёнка: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульф ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эленшлегер Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Вульф ?

Развод
Неизвестно

Жена: Вульф ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульф Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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