Самойлов Емельян Иудович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич
Мать: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Самойлов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Самойлов Прокофий Емельянович
Мать ребёнка: Самойлова Евдокия Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно