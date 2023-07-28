Сурикова Мария Тихонова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1879
Муж: Суриков Иван Федоров
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху Волоколамского уезда деревни Красикова крестьяне Максим Козьмин, Дмитрий Филиппов, Иван Максимов; по невесте крестьяне деревни Шитьковой. | Московская губерния, Волокола... Показать все
Смерть
После 1879