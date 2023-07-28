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Сурикова Мария Тихонова

Место рождения

Солодово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Солодово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.04.1879

Муж: Суриков Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху Волоколамского уезда деревни Красикова крестьяне Максим Козьмин, Дмитрий Филиппов, Иван Максимов; по невесте крестьяне деревни Шитьковой. | Московская губерния, Волокола... Показать все
Смерть
После 1879