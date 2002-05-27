Винник Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2002

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2002

Отец: Винник Сергей

Мать: Винник Марина Николаевна

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