Бируля Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
По факту д.р. 22.06.1944
Бракосочетание
14.02.1968
Ленинград
Рождение ребёнка
25.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бируля Валентина Васильевна
Петропавловск Камчатский