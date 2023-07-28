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Бируля Юрий Николаевич

Место рождения

Стенецкое, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

02.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Стенецкое, Удомельский, Тверская область
По факту д.р. 22.06.1944
Бракосочетание
14.02.1968

Жена: Бируля Валентина Васильевна

Ленинград
Рождение ребёнка
25.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бируля Валентина Васильевна

Петропавловск Камчатский