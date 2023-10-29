Цылковский Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1967
Дочь: Цылковская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Цылковская Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1967
Дочь: Цылковская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Цылковская Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1971
Сын: Цылковский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Цылковская Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1977
Сын: Цылковский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Цылковская Людмила Михайловна
Смерть
Неизвестно