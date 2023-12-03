Карманова Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: не указан

Мать: Муравьева Галина Фёдоровна

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