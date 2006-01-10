Иванова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Елена Васильевна

Иванова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1963

Дата смерти

10.01.2006

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1963

Отец: Краев Василий Андреевич

Мать: Краева Ия Иосифовна

Рождение ребёнка
05.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Павлович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
10.01.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close