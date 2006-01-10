Иванова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1963
Дата смерти10.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1963
Отец: Краев Василий Андреевич
Мать: Краева Ия Иосифовна
Рождение ребёнка
05.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Павлович
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
10.01.2006