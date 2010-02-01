Саушкин Богдан Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкин Богдан Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2010

Отец: Саушкин Владислав Олегович

Мать: Саушкина Мария Александровна

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