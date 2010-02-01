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Саушкин Богдан Владиславович
Саушкин Богдан Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.2010
Пол
Мужской
Отец
Саушкин Владислав Олегович
1985 г.р.
Мать
Саушкина (Юренкова) Мария Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2010
Отец:
Саушкин Владислав Олегович
Мать:
Саушкина Мария Александровна
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