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Мартынова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишнев Анатолий Петрович

Мать: Мишнева Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1998

Сын: Мартынов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мартынов Александр

Рождение ребёнка
14.08.2004

Сын: Мартынов Егор Александрович

Отец ребёнка: Мартынов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Александр