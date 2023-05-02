Мартынова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишнев Анатолий Петрович
Мать: Мишнева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1998
Сын: Мартынов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр
Рождение ребёнка
14.08.2004
Сын: Мартынов Егор Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Александр