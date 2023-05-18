(Кальницкая) Ефрозина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти10.04.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1870
дом 91
Рождение ребёнка
10.04.1873
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич
дом 91
Рождение ребёнка
02.01.1876
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич
дом 91
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич
Смерть
10.04.1880
дом 91