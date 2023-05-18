(Кальницкая) Ефрозина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кальницкая) Ефрозина

(Кальницкая) Ефрозина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

10.04.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.?.1870

Муж: Добыш Семён Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 91
Рождение ребёнка
10.04.1873

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 91
Рождение ребёнка
02.01.1876

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 91
Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Добыш Семён Николаевич

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
10.04.1880
Великая Сушица, Львівська область
дом 91