Бобылев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылев Виктор

Бобылев Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.05.1968

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бобылева Евгения

Россия
Рождение ребёнка
21.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close