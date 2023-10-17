Бобылев Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.05.1968
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бобылева Евгения
Россия
Рождение ребёнка
21.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
1989