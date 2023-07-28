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Пантелеймонова Ксения

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Егоров Пантелеймон

Мать: Епимова Дарья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1885 ст.

Муж: Сергеев Яков

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина

Отец ребёнка: Сергеев Яков

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Пантелеймонова Пелагея

Отец ребёнка: Сергеев Яков

Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Яковлев Петр

Отец ребёнка: Сергеев Яков

Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Яковлева Клеопатра

Отец ребёнка: Сергеев Яков

Смерть
Неизвестно