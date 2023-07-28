Пантелеймонова Ксения
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Егоров Пантелеймон
Мать: Епимова Дарья
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
Муж: Сергеев Яков
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина
Отец ребёнка: Сергеев Яков
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Пантелеймонова Пелагея
Отец ребёнка: Сергеев Яков
Рождение ребёнка
17.12.1889
Сын: Яковлев Петр
Отец ребёнка: Сергеев Яков
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Яковлева Клеопатра
Отец ребёнка: Сергеев Яков
Смерть
Неизвестно