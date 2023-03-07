Пестова Фекла Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Фекла Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пестов Спиридон Михеев

Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрона Михеева

Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пестов Тимофей Михеев

Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пестов Игнаий Михеев

Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Михей Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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