Пестова Фекла Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрона Михеева
Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пестов Игнаий Михеев
Отец ребёнка: Пестов Михей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно