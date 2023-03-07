Метнер Николай Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетнер Николай Карлович

Метнер Николай Карлович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.12.1879

Дата смерти

13.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1879 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1935
Берлин, Германия
Место жительства
С 1935 по 1951
Лондон, Великобритания
Смерть
13.11.1951
Лондон, Великобритания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close