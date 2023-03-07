Метнер Николай Карлович
Место рождения
Дата рождения24.12.1879
Дата смерти13.11.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1935
Берлин, Германия
Место жительства
С 1935 по 1951
Лондон, Великобритания
Смерть
13.11.1951
Лондон, Великобритания