Мотявина Элла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Мира Антоновна
Отец ребёнка: Мотявин Антон Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Линда Антоновна
Отец ребёнка: Мотявин Антон Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Сабина Антоновна
Отец ребёнка: Мотявин Антон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно