Тулумбаевский Юнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулумбаевский Юнус

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Адав-Тулумбаево Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1744

Сын: Юнусов Ильяс

Мать ребёнка: не указана

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно
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