Тулумбаевский Юнус
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Адав-Тулумбаево Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1744
Сын: Юнусов Ильяс
Мать ребёнка: не указана
д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно