Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Федорович

Место рождения

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Федор Наумович

Мать: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тарас Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Епифан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1784
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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