Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Федор Наумович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тарас Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Епифан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1784