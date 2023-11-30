Кибанова ефимья ивановна
Место рождения
Дата рождения21.09.1900
Дата смерти11.12.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1938
Сын: Кибанов георгий сергеевич
Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1940
Сын: Кибанов анатолий сергеевич
Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токписева афанасия сергеевна
Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чака просковья сергеевна
Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич
Смерть
11.12.1977
Лысьва, город Березники, Пермский край
гипертоническая болезнь