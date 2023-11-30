Кибанова ефимья ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибанова ефимья ивановна

Место рождения

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.09.1900

Дата смерти

11.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: Иван

Мать: не указана

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1938

Сын: Кибанов георгий сергеевич

Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1940

Сын: Кибанов анатолий сергеевич

Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токписева афанасия сергеевна

Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чака просковья сергеевна

Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кибанов михаил сергеевич

Отец ребёнка: Кибанов сергей матвеевич

Смерть
11.12.1977
Лысьва, город Березники, Пермский край
гипертоническая болезнь
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