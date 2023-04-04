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Баранов Петр Федорович

Место рождения

не известно

Дата рождения

1839

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тимофей Васильев

Мать: неизвестно

не известно
Бракосочетание
30.04.1866

Жена: Баранова Мария Михайловна

д. Насакино Нерехтского уезда Костромской обл.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Баранов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Баранова Мария Михайловна

д.Насакино Нерехтского уезда.
Смерть
1897
Носакино Митинской вол.
Причина смерти: от простуды