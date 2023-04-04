Баранов Петр Федорович
Место рожденияне известно
Дата рождения1839
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Тимофей Васильев
Мать: неизвестно
не известно
Бракосочетание
30.04.1866
д. Насакино Нерехтского уезда Костромской обл.
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Баранова Мария Михайловна
д.Насакино Нерехтского уезда.
Смерть
1897
Носакино Митинской вол.
Причина смерти: от простуды