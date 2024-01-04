Сизов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Отец: Сизов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1974
Сын: Сизов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Сизова Людмила Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Сизова Людмила Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Людмила Павлова
Смерть
Неизвестно