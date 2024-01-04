Сизов Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: Сизов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1974

Сын: Сизов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Сизова Людмила Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Сизова Людмила Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Людмила Павлова

Смерть
Неизвестно
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