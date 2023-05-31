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Спрыжков Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1972

Отец: Спрыжков Валерий Константинович

Мать: не указана