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Спрыжков Виталий Валерьевич
Спрыжков Виталий Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1972
Пол
Мужской
Отец
Спрыжков Валерий Константинович
1947 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1972
Отец:
Спрыжков Валерий Константинович
Мать: не указана
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