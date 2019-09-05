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Федяева Дарья Алексеевна
Федяева Дарья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2019
Пол
Женский
Отец
Федяев Алексей Сергеевич
1988 г.р.
Мать
Федяева Мария Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2019
Отец:
Федяев Алексей Сергеевич
Мать:
Федяева Мария Владимировна
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