Голиков Владимир Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти20.02.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875
Место жительства
По 1898
Место жительства
С 1908
Место жительства
С 1911 по 1919
Смерть
20.02.1919