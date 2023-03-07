Голиков Владимир Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликов Владимир Митрофанович

Голиков Владимир Митрофанович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

20.02.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1875
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1911 по 1919
Смерть
20.02.1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close