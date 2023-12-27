Фролов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1889

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Матрёна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Бритовка, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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