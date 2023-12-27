Фролов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1889
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Матрёна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бритовка, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
Неизвестно