Мухаметшин Айрат Наилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Айрат Наилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2015

Сын: Мухаметшин Амир Айратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2018

Сын: Мухаметшин Айнур Айратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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