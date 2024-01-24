Мухаметшин Айрат Наилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2015
Сын: Мухаметшин Амир Айратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2018
Сын: Мухаметшин Айнур Айратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности