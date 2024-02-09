Лоскутова (Петрова) Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Петрова) Евгения Фёдоровна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

02.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: Петрова Ефросинья Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.10.1872

Муж: Лоскутов Василий Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1873

Сын: Лоскутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1876

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Дубровин Николай Михайлович

второй брак
Смерть
02.01.1899
Причина смерти: Паралич
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