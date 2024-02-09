Лоскутова (Петрова) Евгения Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти02.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Бракосочетание
06.10.1872
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1873
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1876
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Бракосочетание
08.02.1880
второй брак
Смерть
02.01.1899
Причина смерти: Паралич