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Митрофан Евсигнеевич

Место рождения

Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Евсигней Артемьевич

Мать: Анисья Ивановна

Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
09.07.1878
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
у временно обязанного крестьянина д.Астафьева Максима Ефиовича и Зиновии Михайловны дочери Анны
Поручитель
05.02.1884 ст.
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
по невесте у Натальи Евсигнеевны ГАКО ф.56 оп.13л232об-233 запись 6
Поручитель
06.11.1906
Воскресенье-Стан, Архангельская волость, Кологривский уезд
по женихуПетру Емельяновичу сыну крестьянина Емельяна Евсигнеевича д.Астафьева
Смерть
Неизвестно
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