Митрофан Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Евсигней Артемьевич
Мать: Анисья Ивановна
Восприемник
09.07.1878
у временно обязанного крестьянина д.Астафьева Максима Ефиовича и Зиновии Михайловны дочери Анны
Поручитель
05.02.1884 ст.
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
по невесте у Натальи Евсигнеевны ГАКО ф.56 оп.13л232об-233 запись 6
Поручитель
06.11.1906
по женихуПетру Емельяновичу сыну крестьянина Емельяна Евсигнеевича д.Астафьева
Смерть
Неизвестно